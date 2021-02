Indringer stormt woning binnen in Tilburg, bewoner werkt hem naar buiten

Gil­ze-Rij­en neemt in Nederland eerste nieuwe reminstal­la­tie jachtvlieg­tui­gen in gebruik

7 februari RIJEN - Na de laatste testen met een F-16 is op vliegbasis Gilze-Rijen de eerste nieuwe vliegtuig-afreminstallatie van defensie in gebruik genomen. Het is de eerste van zestien installaties die op de militaire vliegvelden in Nederland geïnstalleerd worden. Voor de omgeving betekent het minder overlast, nu de hoofdbaan na drie maanden weer gebruikt kan worden.