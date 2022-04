Ineens stond er een wildvreemde in hun woning, midden in de nacht. ‘Hij riep: ik kom voor jou!’

Politie vindt hennepkwe­ke­rij met 293 oogstrijpe planten in Dongen

DONGEN - Na een anonieme melding hebben agenten in Dongen dinsdag een hennepkwekerij met 293 oogstrijpe planten gevonden. De stroom voor de kwekerij in de Duikerstraat werd illegaal afgetapt. Het is niet bekend of iemand is aangehouden.

