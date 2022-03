Ingrid uit Eindhoven stopte samen met drie anderen een dronken bestuurder na achtervolging: ‘Zijn rijgedrag was levensgevaarlijk’

TILBURG/EINDHOVEN - Het waren vrijdagavond spannende momenten voor de Eindhovense Ingrid Schoenmakers (51): bij de Hasseltrotonde in Tilburg zette ze met drie anderen de achtervolging in toen een 41-jarige Poolse bestuurder ervandoor ging na een aanrijding. Een spectaculair verhaal, maar Schoenmakers piekert vooral over wie de schade moet gaan betalen als de dader niet over de brug kan komen: ,,Zijn auto zag er al niet uit. Met tiewraps hield hij zijn bumper bij elkaar.”

Een halve kilometer reed de Pool door, terwijl hij nog wat gas bij gaf. Maar voor Schoenmakers duurde de achtervolging een eeuwigheid. ,,Je doet op dat moment gewoon wat in je opkomt. En ik dacht: ik ga erachteraan. Ik moet zijn kenteken hebben”, herinnert Schoenmakers zich.

Even daarvoor reed ze nog rustig op de Hasseltrotonde. Ze was net klaar met haar werk als assistent bij de huisartsenpost en was onderweg naar huis. Schoenmakers werd plots opgeschrikt door een harde klap: ,,Ik sta bij het stoplicht voor de rotonde en trek op. In een keer hoorde ik een knal.” De auto van de dader had ze even daarvoor bij haar werk al gespot. ,,Die viel me al op: die wagen zag er echt niet uit. Volgens mij mag je daar niet eens mee rijden”, beschrijft ze haar verbazing.

Capriolen

Drie inzittenden van twee andere auto's, hadden de wagen ook in het vizier en zetten met Schoenmakers de achtervolging in: ,,Ze zagen dat hij gas bij gaf en wegstoof, dus twee dames en een jongeman in die auto's zijn er direct achteraan gegaan.” Met drie auto’s in de achtervolging, haalde de Poolse bestuurder nog een aantal capriolen uit. ,,Hij ging steeds harder rijden als ik dacht dat hij zou stoppen, en reed om auto's die in de weg reden heen. Het was levensgevaarlijk en ging echt helemaal nergens over”, zegt Schoenmakers. Ze heeft aangifte tegen de Pool gedaan voor het wegrijden bij de plaats van het ongeluk.

Uiteindelijk wist het drietal de man wel te stoppen: ,,De andere twee auto's gingen voor hem rijden en wisten hem langs de kant van de weg klem te zetten. Maar ik kreeg geen contact met de bestuurder: hij keek glazig uit zijn raam en antwoordde niet op mijn vragen. Toen heb ik de politie gebeld.”

Pas daarna zag Schoenmakers de schade aan de zijkant van haar auto: een deuk en krassen. ,,Dat was nog wel even spannend. Ik zit zelf in een rolstoel, dus ik kon tussendoor niet even snel uit de auto stappen om naar de schade te kijken.” De Pool is door de politie aangehouden, omdat hij zonder rijbewijs en dronken achter het stuur bleek te zitten.

Oproep

Dat zorgt voor een reeks aan andere problemen, vreest Schoenmakers: ,,Van een kale kip kan je niet plukken, en ik verwacht dat bij deze man niks te halen valt. Want hij heeft ook geen vaste woon- en verblijfplaats. Dus voor het vergoeden van de schade ben ik waarschijnlijk afhankelijk van een waarborgfonds.”

Via zo’n fonds kan de zijkant van haar auto worden uitgedeukt. ,,Dan heb je wel getuigen nodig, dus ik hoop dat ik nog in contact kan komen met de twee dames en jongeman die me hebben geholpen. Ook om ze te bedanken.”

Schoenmakers heeft al een oproep op Facebook geplaatst, en gaat dat nog een keer doen als dat niets oplevert. In de tussentijd wacht ze af: ,,In het weekend gebeurt er bij de verzekeraar nog eigenlijk niks, dus ik denk dat ik morgen pas meer weet.”

De politie vindt het een moedig optreden van Schoenmakers en de andere getuigen, maar waarschuwt dat burgers dit nooit moeten doen als het gevaar voor henzelf oplevert.



