Initiatiefnemers WaterProef willen weer in gesprek met omwonenden: ‘Zorgen wel serieus genomen’

Ziekenhuis wil vrouw bij negende zwanger­schap niet meer helpen na ruzie, maar moet dat van de rechter wel

TILBURG - Na een heftige woordenwisseling in de wachtkamer van de polikliniek gynaecologie weigert het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis (ETZ) in Tilburg een zwangere vrouw verder te begeleiden. De vrouw, die voor de negende keer zwanger is, eist in een kort geding wel gewoon een behandeling en krijgt gelijk.