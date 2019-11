Intercity tussen Brabant en Dordrecht keert terug

Magis Vastgoed slaat weer toe in Tilburg: ook monumenta­le paraplufa­briek aangekocht

9:00 TILBURG - Opnieuw heeft Magis Vastgoed toegeslagen in Tilburg. Ook de voormalige paraplufabriek van Gimbrère aan de Fabriekstraat is aangekocht, het achtste project in amper twee jaar tijd. ,,We zijn voorlopig niet klaar in deze stad.”