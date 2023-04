Internetsupermarkt Picnic in Kaatsheuvel gaat nu al uitbreiden, tot Raamsdonksveer en Nieuwkuijk aan toe

Wedstrijd in Moergestel loopt uit de hand en wordt vier minuten voor tijd gestaakt: ‘Het was juist een heel sportief duel’

De wedstrijd tussen Audacia en Berkdijk is zondagmiddag vier minuten voor tijd gestaakt. Na een overtreding van een speler van het Moergestelse Audacia vloog de vlam in de pan. Reden genoeg voor de scheidsrechter om er direct mee te kappen. ,,Dit is heel vervelend voor de club, want het loopt juist al zo lang goed.”