Inval in Tilburgs autoschadebedrijf had te maken met onderzoek naar plofkraken in Duitsland, verdachte zit nog vast

video Grote politie-in­val bij autoschade­be­drijf in Tilburg, specialis­ten zoeken naar explosie­ven

TILBURG - Bij een autoschadeherstelbedrijf op industrieterrein Loven in Tilburg is woensdagochtend een grote inval gedaan door de politie. Een team specialisten doorzocht het pand, vermoedelijk naar explosieven. Er is één aanhouding verricht.

30 maart