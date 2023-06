Is dit het best bewaarde geheim van Best Kept Secret? ‘Dit moet niche blijven’

Waarom staat De Staat drie keer op Best Kept Secret?

De Nijmeegse rockformatie De Staat heeft nauwelijks nog een podium onbespeeld gelaten in de Benelux. Sinds debuutplaat Wait For Evolution uit 2009 zijn ze dan ook al een graag geziene gast op menig festival. Maar drie optredens op één festival, dat is ook voor hen een unicum. Waarom speelt de band rond frontman Torre Florim elke dag op Best Kept Secret?