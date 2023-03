Is het al lente?

indebuurt.nl Schoonzus­sen Ghislaine en Josine starten een kleding­bank in Tilburg: 'Het is zó snel gegaan'

Parfumflessen op een tafel, accessoires in een bakje, kleding met het label er nog aan… Ghislaine de Roij (36) en Josine van Geffen (36) laten Tilburgers, die dat normaal niet zomaar kunnen, rustig outfits en meer uitzoeken. “In anderhalve maand tijd hielpen we al meer dan zeventig mensen met onze kledingbank in Tilburg.”