Is het al tijd om te feesten? Best Kept Secret-legioen heeft eerst nog een rij te overwinnen

Asielzoe­kers uit ‘crimineel pand’ Gilze op heterdaad betrapt in Breda: ‘Ze gaan professio­neel te werk’

BREDA/GILZE - Meerdere bewoners van het asielzoekerscentrum in Gilze zijn op heterdaad betrapt op het plegen van strafbare feiten in Breda. Agenten volgden de groep vanuit het azc toen ze met de trein naar de stad reisden. ,,Dit is iets van de laatste maanden.”