Isa Ahadi kende niemand, sprak de taal niet en kookte niet. Toch klom de asielzoeker op tot horecabaas, door de Tilburgse ‘Sarban-klas’

Vrouw (21) ernstig mishandeld in Tilburg, verdachte (32) viel van vijfde verdieping bij vluchtpo­ging

TILBURG - Een 32-jarige man is zondagavond aangehouden op verdenking van ernstige mishandeling van een 21-jarige vrouw. De verdachte zou het appartement van het slachtoffer zijn binnengedrongen aan de Boksdoornerf in Tilburg. Na het geweldsincident wilde de verdachte wegvluchten via het balkon, maar hij viel van de vijfde verdieping naar beneden.

19 september