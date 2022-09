‘Ja’ voor flexwoningen op vier plekken in Oisterwijk, maar nieuwbouw van Durendael is nog ver weg

Tilburgs gezin geteisterd door branden: ‘Iemand wilde expres het levensge­luk van ons afpakken’

TILBURG - De Mascagnistraat in Tilburg wordt in 2019 opgeschrikt door twee autobranden en een poging om een auto in brand te steken. Dit gebeurt binnen drie maanden tijd. Doelwit is een daar wonend gezin. Vijf verdachten, onder wie een destijds 17-jarige hoofdverdachte, stonden deze week terecht.

28 september