Jaap en Ingrid wonen piepklein in een tiny house, maar hebben toch een zee aan ruimte op landpark Assisië

Jozefmavo start met havokans-klas: ‘Kinderen hebben soms meer in hun mars dan ze zelf weten’

TILBURG - Mavo of havo? Soms is voor leerlingen uit groep 8 niet duidelijk welk schooltype het beste past. Vanaf komend schooljaar kunnen deze twijfelaars terecht in de zogeheten havokans-klas bij 2College Jozefmavo in Tilburg.