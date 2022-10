Jac wil bierdoppen voor zijn zeventigste verjaardag, dus krijgt hij er zes miljoen op zijn oprit gestort

Melding van iemand met vuurwapen bij azc in Gilze, niemand aangetrof­fen

GILZE - De politie was vrijdagmiddag met meerdere voertuigen ter plaatse bij het azc aan het Prinsenbos in Gilze. Volgens een woordvoerder werd er onderzoek gedaan omdat er volgens een melder iemand is gezien met een vuurwapen. Die is niet meer aangetroffen.

14 oktober