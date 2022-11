Je beseft het niet, maar ook jij kent Tilburger Vincent Hopmans: van al die reclames waar hij in speelt

Niemand mag trouwen in Tilburgs Paleis, maar burgemees­ter trouwde Guus Meeuwis daar wél

TILBURG - Kim had graag in het Paleis-Raadhuis in Tilburg getrouwd, zodat ze net als haar overgrootvader, opa en vader dáár trouwfoto’s kon maken. Maar het witte paleis is heel 2022 gesloten. Tot ze tot haar grote verbazing ziet dat Guus Meeuwis daar wél is getrouwd, door de burgemeester nota bene.

4 november