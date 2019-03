Jeugd-tbs geëist tegen Tilburgse loverboy die 14-jarig meisje dwong tot seks

De man zou het meisje anderhalf jaar geleden hebben aangeboden aan een Duitser in hotel Huys van Heusden in Asten. Voor 350 euro had hij seks met haar zonder condoom. Het meisje had gezegd dat ze niet wilde, omdat ze de man oud en lelijk vond, maar ze moest, zou G. haar hebben toegebeten. ,,Anders ga ik voor schut bij mijn vrienden en laat ik je hier alleen achter op de parkeerplaats.'' Uiteindelijk hadden het meisje en de man seks. De man pleegde niet veel later zelfmoord.

Anonieme tip over illegaal bordeel

Rens G. werd voor het eerst aangetroffen in januari vorig jaar. De politie deed een inval in Tilburg. Rens bevond zich in een pand waarover een anonieme tip was binnengekomen. In de woning zou een illegaal bordeel zijn gevestigd, waarin minderjarige meisjes werden aangeboden voor seks tegen betaling.

Bij een inval op 22 januari vond de Tilburgse politie daar nog niets, behalve Rens. Van de politie in Eindhoven kregen ze echter een dossier over hem en na enig rechercheren werd voldoende bewijs gevonden om in juni hem en Helmonder Frans M. (19) op te pakken voor het uitbuiten van Sara in de prostitutie.