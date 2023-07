Jeuk, pijn en zwellingen na een dagje terras, strand of bos: welk beestje heeft je te pakken?

Hilvaria moet flink tanken na bekendma­king competitie-indeling: ‘Ach, vorig seizoen moest ik naar Den Haag’

De KNVB maakte afgelopen vrijdag de nieuwe competitie-indelingen in het amateurvoetbal bekend. Sindsdien weet tweedeklasser Hilvaria waar het aan toe is. De club maakt zich op voor een flink aantal verre uitduels, maar daar malen ze in Hilvarenbeek niet om.