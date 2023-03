Jij mooie sokken, zij warme voeten; Let's do Goods maakt van Kirbys zonnebloemen een hebbedingetje

De presentatie van zijn kunstzinnige sokken dinsdag in Zierikzee was één van die spaarzame lichtpuntjes in het turbulente leven van de in voormalig Joegoslavië geboren Bakir Mesic; Kirby voor vrienden en bekenden. Hij groeide op in een weeshuis en belandde op z’n achttiende letterlijk op straat. Een verslaving aan alcohol en drugs leidde tot een zwervend bestaan, waarin hij voor werk het hele land door trok. Zijn vlucht voor de oorlog op 26-jarige leeftijd bracht hem uiteindelijk in Zierikzee.