Jonge fietser (12) overlijdt nadat auto hem schept bij oversteken kruising in Tilburg

Video Auto ramt andere geparkeer­de auto's en vliegt over de kop in Dongen

2 mei DONGEN - Een automobiliste is zondagochtend gewond geraakt nadat zij met haar auto over de kop vloog op de weg Vennen in Dongen. Dit gebeurde nadat ze twee geparkeerde auto’s raakte. Een ambulance vervoerde haar naar het ziekenhuis.