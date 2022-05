Jonge musici Euregio Jeugdorkest verbinden oorlog in Oekraïne met Shakespeare

‘Er zal bijna niks rijden’, FNV-bestuurder verwacht dat zaterdag bijna alle buschauf­feurs meedoen aan staking in Tilburg

TILBURG - Chauffeurs in het streekvervoer leggen zaterdag in Tilburg het werk neer, meldt vakbond FNV. Het is de tweede staking in een landelijke estafette van streekvervoerstakingen voor een betere cao. ,,We verwachten dat bijna alle buschauffeurs meedoen in Tilburg, er zal bijna niks meer rijden.”

12 mei