Jongen (15) raakt vingers kwijt na afsteken illegaal vuurwerk in Dongen

Cobra

Een Cobra is volgens de politie te vergelijken met een kleine handgranaat. Een ontploffing van de Cobra kan de ruiten uit een huis blazen, dat gebeurde enkele jaren terug in Etten-Leur. Het illegale vuurwerk - geproduceerd in Italië - is gemakkelijk te verkrijgen, bijvoorbeeld via verschillende vuurwerkfora. De Cobra’s kosten zo’n vijf euro per stuk. De Cobra is een reeks illegaal vuurwerk, waarvan de Cobra 6 de meest populaire uitvoering is.