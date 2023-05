Jongen (17) aangehouden voor poging tot overval op Westermarkt in Tilburg

Maria Zingt draait vrijdag om Zwarte Madonna’s: veertiende editie in hartje Tilburg

TILBURG - Blauw is de vertrouwde kleur van Maria, maar wereldwijd staat ze ook als Zwarte Madonna bekend. Die geschiedenis wordt vrijdag uit de doeken gedaan tijdens Maria Zingt, dat voor de veertiende keer in de buitenlucht bij de kapel van OLV Ter Nood in hartje Tilburg plaatsvindt.