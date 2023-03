Jongen (17) met mes probeert winkel te overvallen in Tilburg en slaat op de vlucht

Even niet meer apenkooien tijdens de gymles in Loon op Zand: sportattri­bu­ten afgekeurd na inspectie

LOON OP ZAND - Een groot aantal sportattributen in sporthal De Wetering in Loon op Zand zijn afgekeurd na inspectie. De spullen zijn zo oud dat ze moeten worden vervangen. De gymlessen van de basisscholen gaan door, in aangepaste vorm.