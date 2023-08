Jongens raken gewond bij val met scooter in sloot op N65 bij Biezenmortel

De Kwestie Gaan pomphou­ders over de kop als we straks massaal in België gaan tanken? Wat vindt u ervan?

Als het kabinet geen maatregelen treft, wordt een liter benzine volgend jaar bijna 21 cent duurder. Zo dreigt er een prijsverschil van 40 cent met België. Even doorrijden naar ons buurland levert dan 20 euro op. Maar de pomphouder in ons land kan het dan schudden. Wat vindt u: dikke pech, of is het oneerlijk en blijft u de pomphouder trouw? Dat is de Kwestie.