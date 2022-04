Jongeren die op de vlucht sloegen voor de politie melden zich samen met hun ouders op het bureau

Lang wachten op een paspoort? In Goirle ben je meteen aan de beurt en ook in de rest van de regio is het goed op orde

TILBURG - Wachten totdat je een paspoort, rijbewijs of ander id-bewijs kunt aanvragen? Bij de balies in Goirle, Hilvarenbeek, Oisterwijk, Loon op Zand en zelfs in Tilburg ben je vrij snel aan de beurt. Dat is in de grote steden anders. Daar loopt de wachttijd om een afspraak te maken soms zelfs op tot wel drie maanden.

