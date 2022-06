Journalist en activist Venex uit Oeganda schuilde in Tilburg: ‘In mijn eentje heb ik twee uur gedanst op het Levenslied’

met video Bouwvakker in been geraakt bij ongeval met spijkerpi­stool in Oisterwijk

OISTERWIJK - Een bouwvakker is dinsdagochtend in zijn been geraakt door een spijkerpistool. Dat gebeurde tijdens werkzaamheden in een pand aan de Kerkstraat in Oisterwijk. Na de eerste melding dacht de politie dat het om een schietincident ging. Daarom rukten hulpdiensten groot uit.

21 juni