Junior Natuurcollege Wellenseind gaat in 2023 van start

LAGE MIERDE - De wens van de in 2020 overleden Jan Zeeman als eigenaar van landgoed Wellenseind is zaterdagmiddag officieel in vervulling gegaan.

Toen hij het landgoed in 2000 kocht, was het tot ongenoegen van Zeeman nog afgesloten voor het publiek. Daarin kwam in 2018 een eind. Om nu ook kinderen in het bijzonder te laten gaan genieten van de natuur op het landgoed is het afgelopen jaar gewerkt aan het Junior Natuurcollege. Het college voor de kinderen van 10 tot en met 12 jaar gaat maart 2023 van start. En dat onder het motto van Jan Zeeman: ,,Weg achter de computer en de natuur in!”

Na een oproep voor de kennismakingsbijeenkomst lieten 23 kinderen weten hier wel in geïnteresseerd te zijn. Onder hen Tess Fransen (10) met haar even oude vriendinnen Jette van Kasteren en Neeltje van den Oord uit Middelbeers. ,,Ik wil vooral de dieren leren kennen. Het lijkt me heel leuk om de lessen te gaan volgen.’ En ondanks de vrieskou vertrokken de vriendinnen meteen na de presentatie onder begeleiding van een ranger enthousiast met een groep het bos in.

Deze werkwijze sluit volgens mede-initiatiefnemer en manager van het landgoed Lex Peeters goed aan de opzet van het programma. ,,We starten de acht bijeenkomsten steeds met korte lessen. De kinderen krijgen dan de basiskennis over het thema van die middag. Daarna zo snel mogelijk het landgoed op en gaan we op ontdekkingsreis.” De kinderen gaan in de periode tot en met november onder andere vogels spotten, braakballen pluizen. Ook gaan ze met een schepnet op jacht naar kevers en libellenlarven in de Reusel of de Raamloop.

Om thuis ook nog eens even samen met de ouders terug te kijken wat de kinderen hebben geleerd, is een werkboek samengesteld. Via een besloten Facebookgroep kunnen de kinderen tussentijds ervaringen en foto’s met elkaar uitwisselen.

Aan het eind van het lesprogramma worden de kinderen tot ‘Junior Wellenseind Ranger’ benoemd. Ze mogen dan als ze dat zouden willen voortaan hun opgedane kennis als begeleider van toekomstige groepen delen.