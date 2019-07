‘Just say no’ tegen drugs: zo simpel is het niet

video Auto gaat in vlammen op in Tilburg, half uur nadat twee bedrijfswa­gens uitbranden

9:43 TILBURG - Aan het Edmond Meeliserf in Tilburg is in de nacht van zaterdag op zondag rond 03.25 uur een auto in brand gevlogen. Ongeveer een half uur daarvoor was het raak aan de Kapitein Rondairestraat, circa drie kilometer verderop, waar drie bedrijfswagens in vlammen opgingen. Voor die brand werden twee verdachten aangehouden.