Justitie eist drie jaar cel tegen Tilburgse massagesalon-eigenaar: ‘Beroepsmatige mensensmokkelaar’

Jongen (17) uit Goirle steekt prullenbak in brand in Tilburgs cafétoilet: ‘Hele domme daad’

TILBURG - Een 17-jarige jongen heeft zijn stapavond op een vervelende manier afgesloten. Hij werd in de nacht van vrijdag op zaterdag aangehouden omdat hij brand had gesticht in een Tilburgs café. Hij stak met een aansteker een prullenbak in het toilet aan.

26 november