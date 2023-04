K-Pop ook geliefd in Tilburg: ‘Ook als je niet kan dansen, doe je mee’

Jongeren maken kluis en sieraden buit door babbeltruc, worden aangehou­den in Tilburg

TILBURG - Twee jongens (16 en 17) en een vrouw (19) zijn vrijdagavond aangehouden aan de Vierhoutenstraat in Tilburg wegens heling. Het drietal had mogelijk door middel van een babbeltruc kostbare spullen van slachtoffers in Sprundel buitgemaakt.