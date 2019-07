Kanker in meeste Brabantse gemeenten voornaamste doodsoorzaak

Van drie op tien sterfgevallen in Nederland is kanker de oorzaak. Daarmee is de ziekte wederom de meest voorkomende doodsoorzaak van Nederland. In Brabant sterven in de gemeenten Hilvarenbeek en Reusel-De Mierden relatief gezien de meeste mensen aan kanker. Dat blijkt uit cijfers van 2018 die het CBS dinsdag publiceerde.

In totaal overleden in 2018 bijna 47 duizend mensen aan kanker, het hoogste aantal sinds het jaar (1996) dat het CBS begon met het bijhouden van de cijfers.

Brabant

In Brabant is kanker in het overgrote deel van de gemeenten de nummer één doodsoorzaak. Van alle mensen die overleden in Hilvarenbeek was in 40,5% van de gevallen kanker de oorzaak. In Reusel-De Mierden ligt dat percentage vrijwel gelijk. Ook ten opzichte van de rest van Nederland zijn de cijfers relatief hoog in Hilvarenbeek en Reusel-De Mierden. Alleen in de gemeenten Strijen (47,7), Zeewolde (45,5) en Schiermonnikoog (53,3 procent) is het percentage significant hoger.

In Cranendonck, Landerd en Drimmelen is het percentage in Brabant het laagst. Daar was kanker bij ongeveer een kwart van de overledenen de doodsoorzaak.

Andere doodsoorzaken

Hart-en-vaat ziekten zijn over het algemeen gezien de tweede doodsoorzaak in Brabant, behalve in Valkenswaard, Zundert, Gemert-Bakel en Werkendam. In die gemeenten sterven meer mensen aan hart-en-vaat ziekten dan aan kanker.

Het aantal mensen die overleden aan een natuurlijke doodsoorzaak (ongeval, zelfdoding, moord) zijn over de gehele provincie vrij gelijk. Het percentage komt in geen enkele gemeente in Brabant boven de tien procent uit, net als in de rest van het land. Alleen de gemeente Renswoude (Utrecht) valt met 15% uit de toon.

Leeftijd

Volgens het CBS verschillen de doodsoorzaken sterk per leeftijdsgroep. Gemeten over heel Nederland is bij personen tussen de 40 en 80 jaar kanker de meest voorkomende doodsoorzaak. Het gaat om zo'n 45% van de sterfgevallen in die leeftijdscategorie.

Vanaf 80 jaar is de sterfte het meest te wijten aan hart-en vaatziekten. Bij overleden in de leeftijdscategorie tussen 15 en 40 jaar ging het in 44 procent van de gevallen om een niet-natuurlijke doodsoorzaak.