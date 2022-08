Kapotte lift in flatgebouw van Nanda (62) is weer klaar voor gebruik: ‘In alle stilte gerepareerd’

Wapenverza­me­laar heeft pistool in een lijstje aan de muur: ‘Tja, ik kan geen Picasso betalen’

BREDA/KAATSHEUVEL - De 50-jarige Maurice V. uit Kaatsheuvel had een muur vol hangen met wapens. Om één pistool hing zelfs een fotolijstje. ,,Ik kan geen Picasso betalen”, was de reactie toen de rechter hem donderdag vroeg waarom dat was. Tegen V. werd twintig maanden cel geëist.

