Karin verhuisde voor de liefde naar Tilburg: 'Hij reed 110 kilometer voor onze eerste date'

De een is geboren en getogen in Tilburg en de ander verhuist voor de liefde naar onze stad. Bij Karin van Abeelen is dit laatste het geval. Ze besloot weg te gaan uit Oss voor Wiebrand.

“Wij hebben elkaar in Loosbroek, een dorp in de buurt van Den Bosch leren kennen. Dit was bij uitgaanscentrum Lunenburg. Het was liefde op het eerste gezicht vanuit mijn partner, voor mij op het tweede gezicht”, vertelt Karin.

Het ging bijna mis

“Een week later spraken we weer af, maar dan bij De Hoeve in Groesbeek. Wiebrand moest vanuit Tilburg 110 kilometer rijden om mij daar te zien! Dit ging bijna mis. Het is heel groot is bij De Hoeve en wij waren vergeten een ontmoetingsplaats af te spreken. Na een paar uur elkaar toch gevonden en toen sloeg de vonk echt over.”

Al dertig jaar samen

“Na één jaar ben ik voor de liefde verhuisd vanuit Oss naar Tilburg. Dat is inmiddels 30 jaar geleden. Wij zijn in maart 31 jaar samen en inmiddels bijna 24 jaar getrouwd. Samen hebben we twee zoons.”

