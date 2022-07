Kasteel De Strijdhoef in Udenhout na twee jaar uit de steigers: ‘Dit was dringend nodig’

De laatste grote restauratie dateert van twintig jaar geleden. Rentmeester Jos Koopmans: ,,Het was nodig. Er waren rotte plekken bij de goten, onderhoud van het stucwerk was dringend nodig en er was vorstschade. Mensen die hier voorbijfietsen zullen het niet zien, maar als het gras bij het kasteel netjes gemaaid is, wil dat niet zeggen dat het monument er goed bij ligt.” Monumentenwacht Noord-Brabant had tijdens de inspectie al geconcludeerd dat restauratie van onderdelen hard nodig was.