Kat Max gaf opdracht de banden lek te steken: ‘Doe het nu maar, dan ben je van het gewalg af’

De verdachte zat in een psychose, zo blijkt later. En toch moet ze zich verantwoorden voor de rechtbank. Kun je wel verantwoording afleggen als je in een psychose zit? In dit geval wel, vindt de politierechter in Breda. De vrouw kan na afloop gewoon vertellen wat er is gebeurd. Haar kat Max zat in haar hoofd, gaf haar opdrachten. Ze weet dat allemaal nog wel.