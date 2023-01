Kersverse bestuurder (18) scheurt meer dan 70 kilometer te snel door bebouwde kom van Udenhout

Surveillerende agenten zagen de man rond 23.00 uur langs scheuren. Ze reden achter de bestuurder aan om hem te controleren, maar dat bleek door de hoge snelheden een lastige opgave. Volgens de politie ‘vloog’ de auto over de drempels en helde de wagen in de bochten naar de andere kant van de weg.

Door de hoge snelheid had de bestuurder pas op de Waalwijkseweg door dat de agenten hem een stopteken gaven. Hij zette zijn auto aan de kant en kon meteen zijn rijbewijs inleveren, dat hij nog niet zo lang op zak had. Daarnaast werden in de auto een gebruikershoeveelheid hennep en illegaal vuurwerk gevonden.