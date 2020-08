Kersverse studenten schrijven zich massaal in bij Brabantse studentenverenigingen

Goirle inventari­seert waardevol­le bomen in tuinen van bewoners

10:00 GOIRLE/RIEL - Alle monumentale en waardevolle tuinen in Goirle worden in opdracht van B en W in kaart gebracht. Het laatste deel van het project: die in voor- en achtertuinen van Goirlese burgers. Die hoeven daarbij niet te vrezen dat er pottenkijkers door hun tuinen wandelen.