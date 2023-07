Keuzestress op Roze Maandag: naar de leatherparty of toch ouderwets naar de Lollipop?

Acht van Chaam nieuwe stijl ligt op koers: ‘We duimen nog wel voor goed weer’

CHAAM - De grootse koerswijziging voor de Acht van Chaam is ingezet. Het wielercriterium wordt gratis en de horeca is voortaan in handen van het dorp. Maar de bussen vanaf de campings, die rijden dit jaar niet. Nog niet, aldus de organisatie.