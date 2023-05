Kijktip! Deze Tilburger doet mee aan Kamp van Koningsbrugge

Tilburger (32) haalt verhaal na ‘leugens’ door ex: overal bloed

BREDA/TILBURG – Bryan H. (32) uit Tilburg hoort van vrienden dat zijn ex roddels over hem verspreidt. Dat zit hem niet lekker en dus gaat hij midden in de nacht naar haar woning om verhaal te halen. Zijn vriend Ronnie R. (35) gaat mee. Dat loopt enorm uit de hand. Zowel de vrouw als haar vriend lopen flinke verwondingen op.