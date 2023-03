Kijktip! Deze Tilburger doet mee aan Temptation Island: Love or Leave

Dit zoekt Lisa in een partner

Lisa is dus op zoek naar liefde. Wie is zij en wat zoekt ze in een partner? Lisa is 21 jaar en misschien ben je haar weleens in een Tilburgse sportschool tegengekomen. Daar komt ze namelijk graag. De Tilburgse zoekt een man die sportief, dominant en een tikkeltje ouder dan zijzelf is.