Kingsland Festival verlaat Den Bosch en strijkt neer in Tilburg

Kingsland Festival vindt plaats tijdens Koningsdag, op maandag 27 april. Behalve in Tilburg zijn er ook edities in het Stadspark in Groningen, in de Amsterdamse RAI en in havenstad Rotterdam.

,,Een stad als Tilburg mag eigenlijk in het rijtje Kingsland-steden niet ontbreken”, vertelt Mitchel Bovenlander, organisator van Kingsland Festival. ,,We keken er al een aantal jaar naar uit om ook in deze echte studentenstad in Brabant een groot Oranje spektakel neer te zetten. Onlangs is het prachtige Spoorpark geopend, een locatie in het hart van de stad. Dit park bood ons de kans om Kingsland eindelijk naar Kruikenstad te brengen.”