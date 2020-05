Klaas (40) is piloot op een traumahelikopter: ‘Blijf maar daar, dit is netvliesvervuiling’

Tevreden­heid over drukte in Tilburgse binnenstad, ‘Boodschap lijkt aangekomen’

16:01 TILBURG - Ook de zaterdag voor moederdag was er weer behoorlijk wat volk op de been in de Tilburgse binnenstad, maar de vooraf zo gevreesde drukte bleef uit. Ook was er tevredenheid over de ruimere opstelling van de weekmarkt op het Koningsplein.