Klachten over brandlucht uit heel Midden- en West-Brabant, Peelbrand vermoedelijk oorzaak

TILBURG - Brabanders in de omgeving van Tilburg, Breda en Zevenbergen werden vanochtend wakker met een doordringende brandgeur in de lucht. Ook in Roosendaal is inmiddels de geur te ruiken. Bij de veiligheidsregio Midden- en West-Brabant komen veel meldingen binnen van stankoverlast. De brandlucht komt waarschijnlijk vanuit de natuurbrand in de Peel.

Sinds 07.00 uur klagen mensen over de brandlucht in de omgeving van Tilburg en Breda. Melders geven aan dat de lucht chemisch kan ruiken. Op sociale media wordt ook overlast in Waalwijk, Boxtel, Oisterwijk en Den Hout gemeld. ,,Het vermoeden is dat het te maken heeft met de natuurbrand in de Peel”, meldt een woordvoerder van de veiligheidsregio Midden- en West-Brabant.

De brandweer verwacht nog dagenlang te moeten nablussen in het natuurgebied de Peel. De brandlucht kan dus nog dagen te ruiken zijn. ‘De lucht hangt nu zelfs nog relatief laag’, meldt de veiligheidsregio. ‘Zodra de zon doorkomt, zal de wind zich nog makkelijker over grote afstanden verplaatsen. De chemische brandlucht kan dus nog beter te ruiken zijn de komende tijd.’

Verspreid door heel Brabant

Het is volgens Roosmarijn Knol van Weerplaza niet vreemd dat de brandlucht vanuit de Peel zich door Brabant verspreidt: ,, Die brand is grotendeels geblust, maar dat vuur smeult nog na. Dat betekent dat het aan de grond nog heel warm is en stukken bos en natuur nog steeds in brand staan. Daar komen nog steeds stofdeeltjes bij vrij. In plantenmateriaal komen bepaalde gassen vrij als die bomen in brand staan. Denk bijvoorbeeld aan dennenbomen, daar zit ook hars in. Dat zijn de deeltjes die nu nog steeds in de lucht hangen en met de oostenwind worden meegevoerd.”

Lees verder onder de foto.

Volledig scherm Griendsveen - Zeer grote brand in de peel. Brandweer schaalt zeer groot op met meerdere pelotons. Defensie zet 3 helikopters in om mee te helpen met de bestrijding. Ook vanuit twente kwam een zogehete handcrew ter plaatse © Fotopersburo Bert Jansen

Steeds meer meldingen

Volgens de veiligheidsregio komen in de loop van de ochtend steeds meer meldingen binnen van de chemische brandgeur die mensen ruiken. De brandgeur is ondertussen tot aan Roosendaal te ruiken. De brandweer verricht metingen in het gebied. Ook wordt de omgeving nog steeds gemonitord. Eerder in de ochtend werd al duidelijk dat in de omgeving geen brandhaard werd gevonden. ‘Zodra er meer duidelijkheid over komt, laten we dat uiteraard weten.’

Op sociale media laten Brabanders zich uit over de brandlucht. Zo schrijft Christel uit Tilburg last te hebben van geïrriteerde ogen. ‘Ik heb inmiddels hoofdpijn gekregen’, laat Sjef weten. ,,Als mensen er echt last van hebben, kan je het beste naar binnen gaan en ramen en deuren sluiten”, meldt een woordvoerder van de veiligheidsregio.

