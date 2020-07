‘Kleine’ kermis Tilburg krijgt 50 attracties, reuzenrad blijft twee maanden staan

De kermis wordt dit jaar onder het vaandel van ‘Tilburg vakantiestad’ georganiseerd. Dat is een campagne waarmee Tilburgers worden uitgenodigd om vakantie in eigen stad te vieren.



En ja, mensen van buiten de stad zijn welkom om de kermis te bezoeken. ,,Maar we gaan ons niet profileren als Tilburgse kermis, want dat is het niet”, zegt Dols. Daarom zijn er ook geen grote zij-evenementen, zoals festivals en Roze Maandag. ,,Al is er wel een leuk idee ingediend om iets met het Roze Maandag-gevoel in de stad te doen. Ook daar zijn we nog mee bezig.”