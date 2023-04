Koningsdag Tilburg 2023: dit is het programma

met video Meisje (8) op fiets zwaarge­wond bij botsing met auto vlakbij basis­school in Tilburg

TILBURG - Een meisje van 8 op de fiets is dinsdagmiddag zwaargewond geraakt bij een botsing met een auto in Tilburg. Het ongeval gebeurde rond 14.30 uur in de Reeshof op de Spaarnwoudelaan, vlakbij een basisschool.