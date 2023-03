Krabbels nemen zorgen over torenhoge ambities voor woningbouw in Brabant niet weg

Bouwkosten rijzen de pan uit. Vakmensen zijn lastig te vinden. De hoge rente gooit roet in het eten. Procedures vreten tijd en dan is er in Brabant ook nog de vergunningenstop voor projecten die te veel stikstof uitstoten op beschermde natuurgebieden. Er zijn wel eens betere tijden geweest voor ambitieuze doelstellingen als 130.600 woningen erbij in Brabant in de komende zeven jaar tijd.

Toch zetten gemeenten en woningcorporaties er samen de schouders onder, om op z’n minst in de buurt te komen van het grote doel. Voor al die starters, senioren, vluchtelingen, woonwagenbewoners, arbeidsmigranten, studenten en anderen die nu of komende jaren een woning zoeken. Door hun handtekening te zetten onder vier regionale woondeals bekrachtigden bestuurders de afspraken die zij maakten. Morgen zullen ze nog harder werken dan gisteren om het doel te halen, klonk het tijdens een bijeenkomst in het provinciehuis.

In de woondeals staat voor meerdere gemeenten hoeveel woningen ze de komende jaren moeten bouwen. Tot en met 2026 gaat het bijvoorbeeld om 1270 woningen in Altena, 5.251 huizen in Breda en 8.055 in Tilburg. Voor Eindhoven is dat 21.375 woningen tot en met 2030. Het is ook de bedoeling dat de gemeenten voor een gezonde mix zorgen, met minstens dertig procent sociale huurwoningen en genoeg huizen voor ouderen die langer zelfstandig blijven. Van de nieuwbouw is veertig procent voor ‘middeninkomens'.

Sluier over woningbouwfeestje

Niemand wilde donderdag het woningbouwfeestje verpesten, maar dat gebeurde toch geregeld. De zorgen over de betaalbaarheid van nieuwe woningen of het tempo waarop de huizen nu uit de grond komen, hingen als een sluier over de bijeenkomst heen. Is het doel niet te ambitieus? Misschien wel. Het wordt sowieso een flinke kluif, herhaalde provinciebestuurder Erik Ronnes (CDA) zijn eerdere zorgen. Om daarna vrolijker te constateren dat er ‘veel enthousiasme’ is om aan de slag te gaan.

,,Vier woondeals, goed voor de bouw van 130.600 woningen tot en met 2030. Een grote ambitie die dankzij de betrokkenheid van gemeenten, corporaties en marktpartijen haalbaar is”, hield ook minister Hugo de Jonge de moed erin. Hij weet dat Brabant voorlopig geen vergunningen geeft voor projecten die te veel stikstof uitstoten op beschermde natuur.

,,Maar voor woningbouw zie ik stikstof niet als het grootste probleem. Wat wel? Rente, bouwkosten en zo nog honderd dingen. Maar als het niet kan zoals het moet, dan moet het maar zoals het kan. Ik heb een droom dat als je hier over een tijd door het landschap fietst dat je een groot spandoek ziet met ‘hier groeien huizen’.”