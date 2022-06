Kunstwerk: LocHal krijgt na de zomer een nieuwe noordelijke entree (die heel langzaam draait)

De LocHal ging begin 2019 open en kunstenaar Pien den Hollander bedacht in 2018 de kunstzinnige entree al, maar technisch onderzoek, financiering en de coronaperiode slokten flink wat tijd op. Nu is het zover: de productie is in volle gang en naar verwachting is het kunstwerk eind september klaar.



De kunstenares liet zich inspireren door massief staal en de treinen die ooit in die LocHal aan grote kranen hingen, op oude foto’s lijken die te zweven. In de grote entreehal aan de noordzijde wordt een installatie op rails gemaakt waaraan een plaat van staal hangt die ronddraait. De plaat wordt gedurende de dag ook verplaatst: hij gaat eerst naar achteren, en komt dan langzaam weer terug. De beweging is zo langzaam, dat hij nauwelijks zichtbaar is. Ondertussen blijft de ingang goed toegankelijk voor mensen in een rolstoel of scootmobiel.