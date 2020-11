Lachen om dieren in het Natuurmuseum: dolgelukkige eekhoorn en de middelvinger van een schildpad

Celstraf van 45 maanden na dodelijke mishande­ling biljarter Lou Herst

2 november BREDA/TILBURG - De Tilburger en Goirlenaar die op 13 janauri 2017 biljarter Lou Herst zo zwaar mishandelden dat hij daaraan overleed, hebben maandag van de rechtbank in Breda celstraffen gekregen van 45 maanden. Dat is drie maanden minder dan was geëist, omdat het zo lang duurde voor de zaak werd afgerond, legde de rechter uit.