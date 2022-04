Ladie en Nouschka genieten in ‘hondenexpress’ van hún rit door Oisterwijk

Extra flappentap­pen voor Tilburg, Geld­maat-win­kel duikt op: ‘Oplossing voor steden waar er te weinig zijn’

TILBURG - Veelgehoorde klacht in het Tilburgse: dat er zo weinig plekken zijn om cash op te nemen. Eerder dit jaar stond de stad in de top vier van steden met de minste geldautomaten per 100.000 inwoners. Al is de Heuvelstraat sinds deze week wel een ‘Geldmaat-winkel’ met zeven pinautomaten rijker. Een inhaalslag? Lijkt het wel op.

