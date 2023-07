Lamprou mag vertrekken bij Willem II, waar Smits en Van den Berg de concurrentiestrijd aangaan

Blok­ker-pand in Oisterwijk krijgt Jola Mode als huurder

OISTERWIJK - Jola Mode trekt begin volgend jaar in het pand dat Blokker aan de Dorpsstraat in Oisterwijk heeft verlaten. Ver hoeft de verhuiswagen niet te rijden: de kledingwinkel is nu vlakbij in de winkelpassage van de Dorpsstraat gevestigd.